Новосибирский протоиерей Новопашин опроверг публикации о себе на украинских сайтах

В публикациях говорится, что Александр Новопашин выступал в Китае в 2023 году.

На украинском сайте опубликовали статью, в которой говорится, что Александр Новопашин преподавал лекции в Китае в 2023 году. Также на сайте говорится, что протоиерей поддерживал репрессии против Фалуньгун и извлечения органов у его последователей. Авторы статьи ссылались на страницу сына священнослужителя Кирилла и разместили скриншот.

Сайт bitterwinter.org также написал об участии Александра Новопашина в китайско-российской конференции. Однако протоиерей утверждает, что документы подделаны.

Александр Новопашин отрицает обвинения. Он говорит, что он не был в Китае с 2019 года.

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