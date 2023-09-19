Новосибирскую область ждут заморозки до -2 градусов

Заморозки в регионе ожидаются в третьей декаде сентября.

В Новосибирской области в третьей декаде сентября могут начаться заморозки до -2 градусов. Об этом сообщил начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев на аппаратном совещании 19 сентября.

До 22 сентября прогнозируют теплую погода с температурой воздуха от +16 до +18 градусов. Так температура выше нормы на 2-4 градуса.

С 23 по 27 сентября ожидается неустойчивая погода с дождями и похолоданием до +2 и +4 градусов. Днем от +8 до +12. Среднесуточная температура в Новосибирске в конце месяца будет от +6 до +9 градусов. Это ниже нормы на 1-2 градуса.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области выросло производство яиц и мяса.