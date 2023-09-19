Новосибирскую типографию норвежского холдинга передадут Росимуществу

Владимир Путин поручил передать Росимуществу пять типографий норвежского холдинга Amedia.

Президент России Владимир Путин поручил временно передать в управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях "Прайм принт". Фактически это означает передачу самих типографий со всем оборудованием. Указ об этом разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Этот шаг включает в себя 3 654 242 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Москва", 140 тысяч обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург", 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск", 6790 тысяч обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск" и 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж".

Согласно указу, все эти доли принадлежат норвежскому холдингу Amedia Eastern Europe AS, и теперь будут управляться Росимуществом.

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