Опасная поза и перелом члена: в Новосибирске эксперт назвала 7 главных ошибок в сексе

Сексолог Снежана Понамарева в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» назвала самые распространённые ошибки в сексе, из-за которых придётся обратиться к врачу.

Как отметила Снежана Понамарева, в сексологии нет классификации травмоопасных поз. По её словам, даже самые известные позы, которые пара использует чаще всего, могут навредить при нарушении техники безопасности. Как не пострадать во время секса — в материале «Сиб.фм».

Контролировать эмоции

Сексолог подчеркнула, что чаще всего травмы во время секса получают мужчины, а самая опасная поза — наездница.

«Особенно задняя — когда женщина находится спиной к своему партнёру. Угол проникновения меняется, мужчина не может это контролировать. В порыве эмоций женщина может увлечься. Резкие глубокие фрикции могут привести к травме, вплоть до перелома полового члена», — объясняет Снежана Понамарева.

Использовать лубрикант

Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях к травматизации может привести любое неаккуратное проникновение, особенно если влагалище женщины недостаточно увлажнено.

«Каким бы ни был партнёр, сексуальный контакт по сухой слизистой вызовет трещины, разрывы, болевые ощущения и даже, возможно, кровотечение», — уточняет Снежана Понамарева.

Разговаривать с партнёром

Кроме того, травмироваться во время секса можно вне зависимости от позиции, частоты или интенсивности фрикций. Сексолог напоминает: не всегда очень активные, глубокие и жёсткие проникновения — показатель хорошего любовника.

«Женщинам это не всегда нужно, и не все женщины могут об этом сказать. Если во время секса вы чувствуете дискомфорт или боль, то это необходимо остановить», — предупреждает специалист.

Забыть о заморозке

Снежана Понамареване рекомендует использовать лубриканты с анестезирующим эффектом. Особенно опасно это может быть во время анального секса.

«Когда происходит травматизация, нужно остановить процесс. А в этот момент действует охлаждающая анестезирующая смазка. То есть остановить это будет невозможно, и есть риск нанести себе ещё большую травму», — отмечает клинический психолог-сексолог.

Экспериментировать ответственно

Игрушки, фрукты, овощи и предметы домашнего обихода, которые люди используют не по назначению, приводят к рискам при анальном сексе, добавила эксперт.

«Так делать не надо, лучше покупать специализированные игрушки. Не все знают о подсасывающих свойствах кишечника: то, что в него попало, уже не выйдет. Поэтому на игрушках обязательно должен быть ограничитель, чтобы избежать травматизации», — говорит специалист.

Позаботиться о месте

Безопасность полового акта зависит и от локации. Например, в душе партнёры могут поскользнуться и удариться головой, а ножки рабочего стола отвалятся от веса человеческого тела.

«Если это стулья, то они должны быть устойчивы. Если это стол, то он должен быть таким, чтобы вы не упали с него, чтобы он не развалился в процессе взаимодействия. Обязательно нужно позаботиться о своей безопасности», — подчёркивает Снежана Понамарева.

Уединяться с умом

Как рассказывает сексолог, травмы случаются и в моносексе. Из-за слишком интенсивной мастурбации мужчины могут порвать уздечку и даже получить перелом полового члена. У женщин подобные проблемы возникают реже.

«Травматизация у женщин возникает при интенсивной и навязчивой мастурбации, когда они не могут остановится. Травмируются слизистые: возникают трещины, гиперчувствительность, появляются болезненные ощущения», — заключает Снежана Понамарева.