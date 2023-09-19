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общество

Под Новосибирском прокурор уволил чиновницу из Бажинского сельсовета за кумавство

Фото: Pexels.com

Также троих сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Новосибирской области провела расследование и выявила случаи коррупции в администрации Бажинского сельсовета. В результате, одного сотрудника администрации уволили. Троих привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщила прокуратура, специалист администрации, ответственный за принятие деклараций, допустила серьезные нарушения в работе. Она приняла декларации, которые нарушили установленные сроки и порядок их подачи. Также выяснилось, что сотрудница является близким родственником одного из нарушителей.

Также специалист администрации скрыла от руководства факт дисциплинарного проступка.

Ранее Сиб.фм сообщало, что главврач скорой в Новосибирске прокомментировал «мертвые души» на центральной подстанции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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