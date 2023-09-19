Подготовлены новые детские выплаты: кто получит и когда ожидать

В соответствии с распоряжением главы нашего государства Владимира Путина, в России вводится новая выплата на детей от 8 до 17 лет. Портал «Сиб.фм» публикует способы и сроки оформления новой меры господдержки российских семей с детьми.

Подобные выплаты в нашей стране существовали и ранее, но в отличие от них, в новой версии компенсация расходов на несовершеннолетних детей полагается также и неполным семьям с детьми (предыдущая схема допускала перечисления только семьям с двумя родителями). Также нововведением является исключение из списка льготников иностранцев, имеющих вид на жительство либо разрешение на временное пребывание на территории РФ.

По экспертному мнению специалистов Социального фонда России, с осени текущего 2023 года ряд категорий россиян ждёт существенный рост социальной поддержки. Так, российские семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного уровня, могут рассчитывать на компенсацию 50% этой суммы от государства (требуется подать заявление в социальные органы по месту жительства). Однако стоит понимать, что при подтверждении заявки на льготу аннулируются ранее оформленные выплаты, а при отказе — семья продолжит получать старую компенсацию до конца срока, указанного в документах.

Новые выплаты начисляются уже с весны 2023 года. Те, кто не успел подать на них заявление, оформиться можно в сентябре. В таком случае семья получит за месяц четыре выплаты сразу. Подать документы на 50-процентную компенсацию можно, не выходя из дома, через портал «Госуслуги».

1. Войти в зарегистрированную учетную запись (если таковой нет, обратиться в ближайший офис МФЦ или региональное отделение СФР).

2. Указать основные сведения: количество детей, список имущества, сведения о доходах, а также номер счета в банке для перечисления средств.

3. Отправить формуляр и дождаться обратной связи от специалистов.

Право на новое пособие имеют российские семьи, которые подходят под следующие условия:

- гражданство РФ у родителей и детей;

- постоянное проживание на территории РФ;

- средний доход семьи на одного человека — не выше минимального прожиточного порога, установленного по региону проживания (общая прибыль семьи за год (расчетный интервал) поделенная на 12 и число людей, входящих в семью);

- оформленная собственность, соответствующая нормам допущенного списка (критерии имущественной нуждаемости);

- наличия у совершеннолетних членов (от 18 лет) документально заверенного дохода либо повода его отсутствия (к примеру, инвалидность родителя).

Отметим, что новая компенсация положена неполным семьям с детьми (предыдущая схема допускала перечисления только семьям с двумя родителями).

Что касается сроков получения, если семья успеет подать заявление в сентябре 2023 года, то в октябре вполне возможно одобрение и начисление денежных средств. Обращаем внимание, что данный вид господдержки предусматривает перечисление средств только на счет в банке. При этом, допускается использование счетов без пластиковых карт либо при условии выпуска карты платежной системы «Мир» (в случаях отсутствия возможности открыть счёт, стоит запросить выплату через ближайшее почтовое отделение).