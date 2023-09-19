Поликлиники региона готовы активнее принимать жителей на диспансеризацию и вакцинацию в эпидсезон

В Новосибирской области созданы все необходимые условия для проведения комплекса мероприятий по профилактике заболеваемости среди населения – жителей региона приглашают активнее проходить диспансеризацию и вакцинироваться.

В Правительстве региона сегодня на совещании под руководством врио заместителя Губернатора Сергея Нелюбова обсудили ход выполнения плана профилактических мероприятий и готовность к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ в государственных медицинских организациях Новосибирской области. В совещании по видеоконференцсвязи приняли участие главы муниципальных образований региона, руководители учреждений здравоохранения всех районов области.

«Доказано и экономически обосновано влияние профилактических мероприятий, таких как профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение на увеличение продолжительности жизни. Поэтому количественные и качественные показатели реализации профилактических мероприятий включены в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Профосмотрами и диспансеризацией в Новосибирской области за 8 месяцев охвачено более 1 млн человек. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, от общего числа населения к концу года в регионе должна составлять 61,2%», — подчеркнул Сергей Нелюбов.

«Диспансеризация и медосмотры в регионе включают в себя все возрастные группы с 18 лет, в рамках мероприятий предусмотрен набор скрининговых исследований, необходимых для выявления рисков и заболеваний. На следующих этапах диспансеризации применяются методы исследований, позволяющие подтвердить или опровергнуть подозрения на заболевание, и в случае необходимости передать пациента на дипансерное наблюдение», — напомнила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. Она также отметила, что в регионе определены полномочия ФАПов для обеспечения доступности диспансеризации в районах области, эту задачу решают также передвижные мобильные комплексы. Кроме того, в регионе ведется разработка и внедрение муниципальных и корпоративных программ по укреплению общественного здоровья.

Об итогах и особенностях эпидемического сезона заболеваемости ОРВИ 2022-2023 годов и подготовке к эпидемическому сезону 2023-2024 годов рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Елена Пудова. По словам специалиста, охват вакцинацией против гриппа в осенний период 2023 года должен быть обеспечен не менее 60 % от численности населения. Кампания по вакцинации стартовала в регионе с 1 сентября, по данным на 14 сентября привито 279 223 человека, из них детей – 77 364. В Новосибирской области сформирован достаточный запас вакцин во всех медицинских организациях. На базе 8 клинических лабораторий организовано проведение диагностических исследований на грипп, СOVID-19, ОРВИ методом ПЦР.