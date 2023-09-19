Получить бесплатно земельный участок смогут участники СВО в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется расширить перечень льготных категорий граждан, которые могут получить бесплатно земельный участок. Данная мера поддержки одобрена Правительством региона на очередном заседании под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Изменения вносятся в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области». Нововведения регламентируют льготы для следующих категорий граждан:

Люди, заключившие контракт о службе в добровольческих формированиях, которые поддерживают Вооруженные Силы Российской Федерации; Лица, проходившие или проходящие службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные полицейские звания; Герои Российской Федерации и награжденные орденами Российской Федерации за выдающиеся заслуги, достигнутые в ходе специальной военной операции; Ветераны боевых действий. Члены семей вышеуказанных военнослужащих и лиц, погибших или умерших от увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО.

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.

«Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», — отметил Роман Шилохвостов.

Проект закона будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.