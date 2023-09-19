Производство яйца и мяса птицы с начала года выросло в Новосибирской области

Производство яиц в 1,4 раза больше потребности по региону, а производство мяса птицы на 10% превышает прошлогодний показатель – новосибирские производители наращивают объемы производства.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, на сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона. Данный сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции. Для увеличения производства мяса птицы и удовлетворения потребности населения АО ПФ «Евсинская» по решению руководства холдинга перепрофилировалась с яичного направления на мясное. Рабочие места птицефабрики сохранятся в полном объеме.

По данным Новосибирскстата, за период с января по июль 2023 года производство мяса птицы составило 40,5 тыс. тонн (110,2% к уровню аналогичного периода прошлого года). Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Также с профицитом Новосибирская область обеспечена яйцом: за 1 полугодие 2023 года во всех категориях хозяйств региона было произведено более 500 млн штук яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза.

Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывается государственная поддержка в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

К концу 2023 года по прогнозным данным поголовье птицы составит не менее восьми миллионов голов, валовое производство яиц не менее 1 миллиарда штук, производство мяса птицы увеличится на 11% и составит более 93 тысяч тонн.

Продовольственная безопасность Новосибирской области будет обеспечена в полном объеме социально доступными продуктами питания, производимыми птицеводческими предприятиями.