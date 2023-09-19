Пророчества Жириновского начинают сбываться: Россия готовится к переменам

Политические прогнозы Владимира Жириновского о будущем России, которые он делал на протяжении всей своей политической карьеры, начинают воплощаться в реальность. Эпатажный политик смело высказывал свои предсказания, и теперь они вызывают изумление у россиян. Портал «Сиб.фм» собрал самые актуальные высказывания Жириновского, связанные с конкретными датами, которые уже не за горами.

В 2020 году, когда кремлевские политики обсуждали безальтернативность Минских соглашений, Жириновский заявил, что все политические структуры, включая ЛНР, ДНР и фиктивную федеративную Новороссию, являются временными "мостиками" на пути к объединенной России — национальному месту жительства всего русского народа. И его слова оказались правдой.

В своих публичных выступлениях, полных эмоций, Жириновский говорил о наступившей осени 2023 года: «Австро-Венгрия, ответственная за геноцид русских на своей земле, создала современную Украину. Раскол Украины на Галицию и Малороссию — это лучший вариант. Русофобы соберутся в западном регионе и создадут государство Галиция со столицей во Львове, численностью пять миллионов человек. Это государство может вступить в НАТО и Евросоюз. А юго-восток Украины последует примеру Крыма и присоединится к России. В состав России войдут территории с населением более 25 миллионов человек. Киев перестанет быть противником Москвы, и наступит мир на западе и востоке», пояснил политик.

Жириновский также неоднократно подчеркивал, что «Зеленский был последним президентом Украины. Других президентов не будет. Учитывая, что Украины не будет». Говоря о конкретных осенних датах, он предупреждал: «До 19 сентября — ждите. До марта 2024 года, когда напряжение снова возрастет, все успокоится и заглохнет. Когда пройдут президентские выборы», говорил он с трибуны Госдумы. Сейчас многие эксперты обсуждают возможность прекращения огня после лета в зоне СВО.

Относительно дальнейшего развития событий (после президентских выборов), Жириновский описывал их в ярких красках: «Америка сыграет ключевую роль в эскалации войны еще до начала открытых боевых действий на Украине. Однако они будут вынуждены уступить. Удаление этой "гнойной" проблемы поможет Европе. Огромный регион с населением в 40 миллионов человек находится в самом сердце Европы. Внутри страны европейцы будут радоваться, если российская армия дойдет до границ Германии, Австрии, Венгрии и остановится. Когда разногласия будут разрешены, все выиграют. Только американцы мешают, потому что в этой ситуации они потерпят поражение. Они не хотят признавать провал президентства Байдена. Однако им придется это сделать», предупреждал политик.

Остается только ждать, тем более что до 19 сентября осталось меньше недели.