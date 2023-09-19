Путин подписал указ о выплате 50000 рублей в январе 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда к 80-летию снятия блокады. Об этом говорится в указе.

Единовременную выплату получат граждане России, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Закон вступил 19 сентября.



Как ранее писал Сиб.фм, Владимир Путин заявил, что за 2023 год с ВС РФ подписали контракт 300 тысяч человек.