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общество

Путин подписал указ о выплате 50000 рублей в январе 2024 года

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 50 тысяч рублей блокадникам и защитникам Ленинграда к 80-летию снятия блокады. Об этом говорится в указе.

Единовременную выплату получат граждане России, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Закон вступил 19 сентября.

Как ранее писал Сиб.фм, Владимир Путин заявил, что за 2023 год с ВС РФ подписали контракт 300 тысяч человек.

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Дамир Трубников

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