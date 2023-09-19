Раскрыты подробности о состоянии певца Игоря Николаева — менеджеры отменяют его концерты

На фоне отмены концертов поющего композитора Николаева, близкие и друзья призывают россиян молиться за его здоровье. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости о состоянии артиста, который на днях экстренно доставлен в реанимацию.

На момент выхода данной публикации приостановлены продажи билетов на концерты Игоря Николаева, запланированные в сентябре в Ростове-на-Дону, в Сочи и Краснодаре. Некоторые их них перенесены на февраль будущего 2024 года. Причиной стала экстренная госпитализация артиста в минувшую пятницу, 15-го сентября в московскую больницу из-за проблем с сердцем, сообщил Telegram-канал «112».

По свежим данным канала, певцу проведено аорто-коронарное шунтирование, а на его сердце обнаружены рубцы от двух инфарктов, но он пока находится в реанимационной палате. Лечащие врачи оценивают его стояние как тяжелое и пока не делают никаких прогнозов.

Хранит молчание и супруга Игоря Юлия Проскурякова. Эту защитную позицию она заняла по отношению к общественности и представителям СМИ ещё в январе текущего 2023 года, когда знаменитый супруг оказался в больнице с сердечным приступом (тогда ему в сосуды установили два стента). Единственное, что она изрекла зимой – это просьба не вмешиваться в дела семьи Николаевых.

Зато знакомые Игоря, искренне переживающие за его явно пошатнувшееся здоровье, открыто комментируют новость о его госпитализации. Так, на днях в своём YouTube-шоу «Каково?!» журналист Отар Кушанашвили призвал поклонников Николаева помолиться за здоровье музыканта. Он уверен, что в ухудшении состояния любимого многими певца и композитора виноват рецидив старой болезни: ««Речь про парня, у которого рецидив болезни. В первый раз певец, успокаивая своих фанатов, говорил: «Со мной все в порядке, я крепок». Небеса, проявите благоволение. Когда Игорь выздоровеет, я буду чувствовать, что сделал все, что мог: силой слова, силой мысли, силой молитвы. Помолитесь за моего друга и вашего любимца», предложил Отар.

По информации Telegram-канала Mash, в настоящий момент пациенту Николаеву дают седативные препараты, а в палату не впускают даже самых близких родственников.