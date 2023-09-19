«С переходом на военное положение»: эксперт рассказал, когда будет вторая волна мобилизации в России

Разного рода эксперты и блогеры обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации в России.

"Власть готовится к возможной второй волне мобилизации", — таков заголовок новостной статьи, которая появилась в СМИ и телеграм-каналах с приходом осени. В ней рассказывается о распространении информации о возможном призыве резервистов и запасников в России. Блогеры и телеграм-каналы активно обсуждают эту тему, а власти высказывают свою позицию.

В середине августа провоенный блогер Алексей Живов выразил свои размышления о вероятности новой мобилизации в своем телеграм-канале. Он предположил, что после президентских выборов в марте следующего года может произойти масштабный призыв резервистов и запасников, возможно, с целью проведения новой операции подобной Киевской в сентябре-октябре 2024 года.

Живов отметил, что законы и учебные центры уже готовы к следующей мобилизации, а списки призыва скорее всего уже составлены. Однако пока власти надеются обойтись набором контрактников, но этот метод не работает так эффективно, как хотелось бы.

Несколько месяцев спустя Живов изменил свое мнение о сроках нового призыва после публикации приказа главы Минобороны Сергея Шойгу. Приказ касается ограниченной годности граждан при наличии определенных заболеваний, которые не позволяют им быть принятыми на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ также сообщил о начале серьезных мероприятий по второй волне мобилизации после сентябрьских выборов. Источник утверждает, что для пополнения армейских рядов необходимо успеть до начала активной президентской кампании 2024 года. По его данным, на первом этапе планируется мобилизовать 170-175 тысяч человек. Планируется перенести дату начала осеннего призыва на 1 ноября, как это было в прошлом году из-за перегруженности военкоматов.