Шансов мало? Стало известно о состоянии Игоря Николаева

Певца Игоря Николаева стабилизировали в реанимации, но концерты отменены.

Врачам удалось стабилизировать состояние известного певца и композитора Игоря Николаева, который находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

Пока еще рано говорить о полном восстановлении артиста, однако появились положительные прогнозы. Игорь Николаев находится в сознании, и врачи разрабатывают персональный план его реабилитации.

К сожалению шансов увидеть представления звезды мало — менеджеры певца вынуждены отменять запланированные концерты. Например, выступление в Ростове-на-Дону, которое было запланировано на 19 сентября, перенесено на 19 февраля. Кроме того, концерты в Сочи и Краснодаре, запланированные на 20 и 21 сентября соответственно, были отменены.

Напомним, что 63-летний композитор был госпитализирован в реанимацию из-за проблем со своим сердцем. Врачи обнаружили следы предыдущего инфаркта. Это уже вторая госпитализация певца из-за проблем с сердцем в текущем году. В январе ему потребовалась операция.