Скинхед из Новосибирска показывал заключенным нацистскую символику

В Новосибирске на 27-летнего скинхеда возбудили уголовное дело после пропаганды идеологии нацизма в тюрьме.

В Новосибирске на 27-летнего мужчину возбудили уголовное дело после пропаганды идеологии национальной нетерпимости. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Обвиняемый отбывал наказание с 2017 года в ИК №18 за незаконный оборот наркотиков. На свободе он был лидером скин-движения, а когда попал в тюрьму, стал пропагандировать идеологию нацизма среди заключенных, а также демонстрировал нацистскую символику.

Следственный комитет возбудил на него новое дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК России (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

После обвинений его перевели в ШИЗО, а материалы уголовного дела направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения.



Как ранее писал Сиб.фм, жителя Новосибирска оштрафовали за нацистскую символику в соцсетях.