Треть жителей СФО увеличили траты на отпуск в этом году

85% сибиряков провели летний отпуск-2023 дома или на даче. 32% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, причем 15% потратили более 50 тысяч рублей на человека. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

52% опрошенных отдыхали этим летом дома — сибиряки лидируют по этому показателю среди всех жителей России. Еще 33% провели отпуск на даче. 15% съездили в отпуск к друзьям и родственникам. 11% побывали на Байкале, 9% посетили другие российские города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Калининград и прочие. 2% отдохнули в Крыму, по 1% — на курортах Краснодарского края, в Турции и в некоторых других странах.

У 13% летний отпуск оказался лучше ожиданий. Почти столько же сообщили, что отпуск получился хуже, чем они ожидали (12%). У 51% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 24% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

31% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. У 17% расходы составили 15-30 тысяч рублей на человека, еще 9% потратили от 30 до 50 тысяч. 10% раскошелились на 50-100 тысяч рублей, 4% потратили 100-200 тысяч на человека, 1%- 200-300 тысяч рублей. 2% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

Каждый пятый отметил, что его траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 6% незначительно, у 14% — значительно). 32% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (17% — незначительно, 15% — значительно). Еще 9% затруднились ответить на этот вопрос.

«Развитие туристической инфраструктуры в России способствует росту спроса на отдых в нашей стране, – заявила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. – Мы видим рост транзакций по картам на самых популярных курортах. Развивается как инфраструктура для проживания, так и ресторанная отрасль. Незаменимым инструментом для комфортного отдыха становятся смартфоны на базе Android с приложением Pay и платежные стикеры, чтобы не носить карту с собой. Например, к технологии Mir Pay только в ВТБ сегодня подключились более 700 тысяч клиентов. Это дает рост развитию технологий для оплаты и позволит рынку POS-платежей в России в этом году показать новый рекорд оборотов – до 50 трлн рублей».

«Доля покупок по картам в категории «Путешествия и отдых» выросла по сравнению с прошлым годом. Мы связываем это с увеличением расходов на отпуск в целом и с улучшением предложений по картам, таким, например, как повышенный кешбэк за оплату отелей и апартаментов по карте. В дистанционных каналах обслуживания туристические путевки дали наибольший прирост: общий объем и количество платежей за них в летние месяцы выросли почти в 3 раза, на треть увеличился средний чек. Новый импульс карточным операциям придали запуск платежного стикера и рост популярности оплаты через СБП по QR-коду», — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–7 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.