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общество

В Кузбассе мужчине грозит 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков

Freepik, authors: Dzurag

Общая масса запрещенного вещества составила более 1,7 килограммов.

В Киселевске правоохранители изъяли у 45-летнего местного жителя крупную партию наркотических средств. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на пресс-службу МВД России по Кузбассу.

Мужчина хранил растение, содержащее наркотик, у себя дома в пластиковых ящиках. Общая масса запрещенки составила более 1,7 килограммов. Кузбассовец признался, что хранил маковую солому для личного потребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, житель Новосибирска прятал наркотики под камни на железной дороге.

#наркотики #тюрьма
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Дарья Бочкун
журналист

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