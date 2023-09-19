В небе над Новосибирском открылся портал

Утром 19 сентября в Новосибирске облака приняли форму портала в небо.

Во вторник, 19 сентября, в небе над Новосибирском облака приняли форму портала, через который пробивался утренний солнечный свет. Фотографии опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Такие дыры называются брешью или "дырообразной полосой падения осадков". Они появляются в высококучевых и перисто-кучевых облаках. Хотя их и считают иногда знамением, никакой сверхъестественной природы у них нет. Причиной появления дыр является внезапное испарение или замерзание переохлажденной воды в облаках, а становятся видны эти дыры благодаря пролету самолетов через облака.

В облаках капли воды удерживаются в переохлаждённом состоянии, то есть при температуре ниже 0 градусов, но при этом в жидком состоянии. Когда через такие облака проходят самолёты, они приносят с собой кристаллы льда. Они заставляют эти капли расширяться и охлаждаться в момент прохождения самолёта через облако. Этого изменения достаточно, чтобы заставить капли замёрзнуть и упасть на землю в виде осадков. А на месте пролёта образуется дыра в облаках.

Дыра может продолжить расширение даже спустя несколько часов после пролёта самолёта. Чаще всего такое явление можно наблюдать недалеко от аэропортов.