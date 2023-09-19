В НГПУ открыли новый коворкинг-центр – пространство для помощи и развития

В Год педагога и наставника, в НГПУ состоялось торжественное открытие коворкинг-центра.

В ходе открытия нового образовательного трансформируемого пространства ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв подчеркнул, что за последние годы современных аудиторий, оснащенных различным оборудованием становится все больше:

«После высококвалифицированного состава преподавателей, комфортная образовательная среда — это второй по значимости фактор, влияющий на качество подготовки студентов. Мы гордимся серией специализированных аудиторий, которые были созданы в вузе за последние два года. Сегодня мы с радостью объявляем об открытии еще одной такой аудитории — коворкинг-центра. Особенно приятно, что этот проект стал реальностью благодаря финансовой поддержке Министерства социального развития и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Коворкинг-центр стал новой инфраструктурной площадкой института непрерывного образования НГПУ, который используется для обучения студентов, специализирующихся на социальной работе, психологии и педагогике.

Целью этой инициативы является обучение студентов практическим навыкам работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также оказание необходимой поддержки этой уязвимой аудитории.

«Важно, чтобы все педагоги научились замечать проявления агрессии и жестокого поведения детей друг к другу. Наш коворкинг-центр будет фокусироваться на профилактике буллинга и жестокого обращения. Мы проведем разнообразные мероприятия, направленные на укрепление коллективов, формирование командного духа и повышение самооценки детей. Наша задача — помочь каждому ребенку найти свою успешность», — рассказывает проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Евгения Борисовна Марущак.

На базе коворкинг-центра планируется проведение различных мероприятий, включая воркшопы и тренинги по командообразованию, обучению медиации и конфликтологии.

Открытие коворкинг-центра в НГПУ стало важным шагом в укреплении образовательных и социальных связей. Это пример успешного сотрудничества образовательных учреждений и органов социальной защиты, призванного улучшить будущее молодых поколений и общества в целом.