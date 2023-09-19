Она сказала «да»: опубликованы самые яркие свадебные фото в Новосибирске за лето-2023

В Новосибирске летом 2023 года поженились 2218 человек.

Летние месяцы – самое популярное время для свадеб. Отдел ЗАГС Центрального округа Новосибирска заключил 2218 браков из 3270 за 2023 год именно в летний сезон.

По данным Новосибирскстата, наиболее популярным возрастом для вступления в брак среди мужчин является 25 лет, а среди женщин – 24-25 лет. Однако есть и более возрастные пары, которые заключают брак в 40-50 и более лет.

Некоторые ЗАГСы проводят особые церемонии во время народных праздников, связанных с созданием семьи. Например, в ЗАГСе Искитимского района молодожены фотографировались с символами трех спасов – яблочного, медового и орехового. А в Татарском районе на День Берегини 15 июля каждой паре молодоженов вручили каравай-ромашку и поздравили музыкальным номером работники местного Дома культуры.

Издание МК в Новосибирске опубликовало лучшие свадебные фото 2023 года.























