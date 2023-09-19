В Новосибирске появилась вакансия стоматолога-ортодонта с зарплатой в 1,5 миллиона рублей

В этом году зарплаты врачей в Новосибирске выросли до 58 621 — 100 000 рублей.

В Новосибирске в одной из частных стоматологических клиник готовы платить врачам-ортодонтам до 1,5 миллионов рублей в год. Об этом сообщает информационный портал «BFM-Новосибирск».

С начала 2023 года количество вакансий в сфере здравоохранения в Новосибирске выросло на впечатляющие 32 процента. Этот динамичный рост спроса на медицинские специалисты ощущается как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

Аналитики портала hh.ru заметили, что в 2023 году зарплаты врачей в Новосибирске возросли в среднем до 58 621 — 100 000 рублей. Максимальные предложения достигают отметки в 1,5 миллиона рублей в год.

Более высокие зарплаты, достигающие до 180 000 рублей, предлагаются медикам, готовым работать по вахтовой схеме. При переезде в другие регионы, например, в Амурскую область, врачи из Новосибирска могут рассчитывать на еще большую зарплату, начиная от 350 000 рублей на руки.

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