В Новосибирске снова вырастут цены на бензин

Повышение цен на бензин в Новосибирске ожидается 19 сентября.

В Новосибирске продолжают расти цены на бензин на всех АЗС. Эта тенденция заметна в течение трех месяцев. За это время стоимость бензина на АЗС выросла на 5-6 рублей за литр, и эта ситуация наблюдается не только в Новосибирске, но и в других регионах России.

По данным жителей города, цены выросли на всех АЗС Новосибирска. Например, на АЗС компании "Лукойл" стоимость дизельного топлива составляет 64,30 рубля за литр, 92-го бензина — 51,60 рубля за литр, 95-го бензина — 55,45 рубля, а 97-го бензина — 68,80 рубля.

Похожая динамика цен наблюдается и на других АЗС различных нефтяных компаний. Например, на АЗС "Газпромнефть" цены составляют 65 рублей за литр дизельного топлива, 48,40 рублей за литр 92-го бензина, 51,85 рублей за литр 95-го бензина, а за GDrive придется заплатить 66,95 рублей за литр.

Новое повышение цен ожидается в ночь с 18 на 19 сентября. Таким образом, существенное увеличение расходов, связанных с топливом, продолжает серьезно ударять по кошельку россиян.