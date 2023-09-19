В Новосибирске у оврага обнаружили обнаженный манекен и мужчину

Очевидец рассказал, что мужчина сидел в обнимку с манекеном.

Сегодня, 19 сентября, в Новосибирске в Инюшенском бору около одного из оврагов заметили обнажённый женский манекен. Фотографию находки опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Выборная online». Автор фотографии, Евгения, поделилась подробностями о своей находке с «МК в Новосибирске».

По словам Евгении, снимок был сделан 16 сентября недалеко от её дома, когда она направлялась в местный магазин. Она утверждает, что сначала рядом с манекеном находился мужчина.

«Видимо, её принёс какой-то парень. Я шла мимо в сторону магазина и видела, как он сидел с ней в обнимку и здоровался со всеми прохожими. Потом, на обратном пути, его уже не увидела, а вот манекен остался», — рассказала Евгения.

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