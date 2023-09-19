В Новосибирске закрыли кафе при театре «Красный факел»

Площадку переоборудовали для обучения студентов-актеров.

В начале сентября в Новосибирске театральное кафе «Красный факел» закрыли. Его площадку переоборудовали для обучения молодых студентов-актеров. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Один из постоянных посетителей выразил свое недовольство.

«В зале какие-то очень неудобные стулья, на которых высидеть почти два часа очень некомфортно. Подошел к капельдинеру с вопросом — а что собственно с кафе? На что получил ответ — кафе больше не будет! Это решение нового руководства!», — сказал посетитель.

Многие жители города поддержали его мнение и требуют вернуть полюбившийся формат театрального кафе. Они считают, что некоторые постановки просто не могут быть так же успешными на малой сцене.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске появилось вакансия врача с зарплатой в 1,5 миллиона рублей.