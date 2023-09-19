В Новосибирской области численность куриц на фабриках уменьшилась на 16%

Минсельхоз сообщил об уменьшении поголовья птицы в Новосибирской области на 16%.

В 2023 году на птицефабриках Новосибирской области поголовье птиц уменьшилось на 16%. Об этом сообщает Минсельхоз региона по запросу BFM-Новосибирск.

К сентябрю 2023 года на 7 птицефабриках содержится 7 млн птиц. Сокращение объясняется тем, что птицефабрика «Евсинская» прекратила выпуск пищевого куриного яйца и не собирается его возобновлять. Также до конца года превратит выпуск яйца еще одна птицефабрика.

Производство птиц сосредоточено в пяти районах области: Искитимский, Новосибирский, Коченевский, Черепановский и Каргатский.

Агрофирма Лебедевская проработает с производством куриных яиц до конца 2023 года, а затем начнёт переходить на производство бройлеров. Птицефабрика Евсинская совершает такой переход уже сейчас.

Производство яйца останется на трёх фабриках: «Ново-Барышевская», «Посевнинска», «Чикская». Минсельхоз оценивает, что они закроют потребности региона в яйце на 118%. Но при это объем продаваемых за пределы НСО яиц сократится.

Средняя цена на десяток яиц С1 — 55,25 рубля по данным ценового мониторинга и 80,65 рубля по данным Новосибирскстата.