В Новосибирской области поезд насмерть задавил 44-летнего мужчину

На железнодорожной станции под Новосибирском мужчина погиб от наезда поезда.

Транспортные полицейские Барабинска устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. Пока известно только то, что на него наехал локомотив. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной полиции.

Сообщение в полицию поступило с железнодорожной станции Татарская. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина, 44-летний местный житель, шел вдоль железнодорожных путей перед приближающимся локомотивом. Когда поезд на него наехал, от полученных травм тот скончался на месте.

Все собранные данные транспортные полицейские направят в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для дальнейшей доследственной проверки.