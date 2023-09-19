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наука

В Новосибирске разработали косметику из микроводорослей

Фото: t.me/novasiberia

Также ученные создали специальные корма для животных.

В Новосибирске специалисты из молодежной лаборатории Института химии твердого тела и термодинамики имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук и компании «Микробиотехнологии» вместе разработали новые продукты. Одним из таких продуктов стала косметика, созданная на основе микроводорослей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Микроводоросли богаты биологически активными веществами. Они положительно влияют на кожу и волосы. Новосибирские ученые смогли извлечь компоненты для создания современной косметики.

Также ученные разработали сбалансированные корма для животных. Эта разработка повлияет на улучшение их здоровья и качества жизни.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске разрабатывают беспилотник неуязвимый для урагана.

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Игорь Кириченко
Журналист

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