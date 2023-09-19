В Новосибирской области выросло производство яиц и мяса

За первое полугодие этого года во всех категориях хозяйств региона произвели более 500 млн штук яиц.

Птицеводство в Новосибирской области демонстрирует высокую рентабельность и привлекательность для инвестиций. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Для увеличения производства мяса птицы одно из предприятий перешло с яичного направления на производство мяса. Рабочие места на птицефабрике остаются в таком же объеме.

В этом году за первые семь месяцев производство мяса птицы в регионе достигло 40,5 тысяч тонн. Это составляет 110,2 процента от уровня в прошлом году. Куринное мясо, произведенное в регионе, составляет свыше 90 процентов.

Кроме того, Новосибирская область избыточно обеспечена яйцами. произведено более 500 миллионов штук за первое полугодие 2023 года. Это превышает потребности региона почти в полтора раза.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске разработали косметику из микроводорослей.