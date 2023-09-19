сегодня
19 сентября, 19:30
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 96.64 | eur 103.0
сегодня
19 сентября, 19:30
пробки
5/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 96.64 | eur 103.0
сегодня 17:16
общество культура

В центре Новосибирска появился бюст барону Унгерну

Фото: «Новосибирские новости»

Появление бюста связано с датой расстрела барона.

В Новосибирске неизвестные художники установили миниатюрный бюст генерал-лейтенанта белой армии, барона Романа Федоровича фон Унгерна-Штернберга. Этого барона расстреляли в Ново-Николаевске (ныне Новосибирск) 102 года назад. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Бюст барона Унгерна можно увидеть на аллее сквера Героев Революции, рядом с бюстом Петра Щетинкина, который сопровождал барона из Монголии и участвовал в его аресте.

Краевед Константин Голодяев объяснил, что появление бюста барона Унгерна связано с датой его расстрела.

К 100-летию расстрела барона, на месте бюста появился народный мемориал. Однако его закрасили и огородили проволокой.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске православный активист потребовал запретить фильм «Барби».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в