В Вашингтоне рыбак из Новосибирска поймал огромного сома на «ножку Буша»

Рыбак поймал сома на реке Потомак во время командировки в США.

Рыбак из Новосибирска Максим Мостовских поймал на реке Потомак огромного сома. Фотографии добычи Максим опубликовал в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Крупный улов произошло на одной из самых крупных рек Соединенных Штатов, реке Потомак. В США Максим ездил в командировку. В Потомке обитает много рыбы, включая сома, осетра и щуку мускелунг.

Максим рассказал, что для ловли этого огромного сома он использовал курятину в качестве приманки.

Сомы на реке Потомак достигают веса в 400 килограммов, а их длина бывает до пяти метров.

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