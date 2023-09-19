Военное положение: Госдума по просьбе Путина внесёт изменения в закон

Российский парламент готовится к изменению законодательства о военном положении в стране.

20 сентября Государственная Дума проведет пленарное заседание, на котором будет рассмотрен законопроект, отменяющий необходимость уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положений в России. Об этом сообщил первый зампред палаты Александр Жуков.

Законопроект был внесен в Государственную Думу 9 августа президентом России Владимиром Путиным. Изменения предлагаются в законах "О военном положении" и "О чрезвычайном положении".

Согласно действующим нормам, при введении военного положения на территории России или в отдельных регионах президент обязан информировать генеральных секретарей Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о нарушении страной своих международных обязательств, касающихся ограничения прав и свобод граждан. При введении чрезвычайного положения подобное информирование лежит на Министерстве иностранных дел России. ООН и Совет Европы также должны быть проинформированы в случае прекращения действия военного и чрезвычайного положений.

Предлагаемые новые нормы предусматривают исключение из законов пунктов, касающихся информирования генерального секретаря Совета Европы, и сохранение только положений об информировании генерального секретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" предлагается исключить норму, согласно которой международные обязательства, возложенные на Министерство иностранных дел России, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что конвенция и ратифицированные протоколы к ней прекратили свое действие в отношении России с 16 марта 2022 года.