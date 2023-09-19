В Новосибирской области семья погорельцев обвинила бывшего полицейского в подтасовке улик

В Болотнинском районном суде Новосибирской области рассматривают уголовное дело Алексея Сорокова, которого обвиняют в поджоге дома, где проживала его бывшая жена, а также в покушении на её убийство. Впрочем, Елена Сорокова и дети экс-супругов уверены, что упечь в СИЗО главу семейства помог полицейский-пенсионер Анатолий Пономарев, который 20 лет ухаживал за его женой.

В январе 2022 года в деревне Кругликово Болотнинского района праздничный уик-энд закончился пожаром. В ночь с 11 на 12 января в доме на улице Молодёжной четыре человека проснулись от едкого запаха угарного газа и от звонка соседки: хозяйка жилища Елена Сорокова, её сын с девушкой и гостивший полицейский на пенсии Анатолий Пономарев. Накануне бывший муж Алексей тоже заходил по привычке домой.

«Мне Лена сказала: «ляг в материну комнату, чтоб ты смотрел с огорода, и он не мог зайти», а я буду смотреть из своей комнаты. Я проснулся, чтобы сходить в туалет, время было пять минут шестого. Сходи в туалет, лёг спать. Проснулся от того, что где-то кто-то скребётся, — рассказывает ночевавший в ту ночь в доме Анатолий Пономарев. – Встал, подошёл к двери, чтобы включить свет в комнате. Слышу шум в замочной скважине. Говорю: «Лена, так он в замке ковыряется». Она мне говорит: «ну, бери клюшку и по башке – если вломится». Я взял, подхожу поближе и говорю: «Лена, так это шифер горит у нас!»

Как выяснилось, горела крыша дома, огонь распространялся по веранде. Полицейский-пенсионер рассказывает, что долго не думал, выскочил в окно и отогнал подальше от огня автомобиль. Однако его геройство в итоге никто не оценил.

Любовный треугольник

В ту ночь Алексей Сороков как раз приехал из Томской области, где работает вахтовым методом, и ночевал в селе Кругликово у друга по соседству. С супругой Еленой, как она сама рассказывает, мужчина хоть и расстался семь лет, но по-доброму, родственники продолжают и сейчас общаться между собой.

Елена Сорокова, женщина бальзаковского возраста, работает учителем русского и литературы в деревенской школе. Говорит, что Анатолий Пономарев раньше дружил с её супругом, а после их развода стал часто гостить в их общем доме.

«Он помогал мне по хозяйству, а в последнее время стал почему-то часто приезжать. А тут начал настаивать: «ты вообще запрети Сорокову приезжать, чтобы вещей его не было, чтобы машину он не ставил». Я ему говорю: «вам вообще какая разница?»

- говорит Елена Сорокова.

– Он за вами ухаживал? – уточняю.

– Да;

– А вы ему не отвечали взаимностью?

– Наверное, отвечала, — признается Елена. – Ему хотелось, чтобы он тут жил, а Сороков никогда не появлялся, чтобы ему было комфортно, сам он из Болотного. У него онкология, и он лежал в больнице, а я помогала ему: следила за питанием, чтобы он травку попил, тёплую водичку с лимоном с утра, чтобы зарядку сделал, поползал, побегал там... Он мне помогал, я ему помогала, чем могла.

74-летний полицейский – давно на пенсии, но в Болотнинском районе Анатолия Пономарева знают многие: он возглавлял отдел ГИБДД, был старшим дежурным в части. Правда, говорят, что ушёл со службы после инцидента. Вот и после пожара ночью, 11 января 2022 года, как считает Елена, он подтасовал доказательства.

«Когда это случилось, он почему-то сказал, что поджёг Сороков. Но я, когда первый раз писала заявление, написала – неустановленное лицо, потому как ни я, ни он, на самом деле, не видел, кто поджигал, — продолжает Елена. – А потом он стал нас убеждать, что это поджёг Сороков. Но он нас взял под крыло, и я ему поверила, но в заявлении я указывала неустановленное лицо. Но он стал убеждать всех в обратном: пожарных, они даже без понятых это написали. И следователя он убедил, что Сороков – поджигатель. И все в это поверили! Но экспертизу никто не стал делать».

Уже через несколько дней Елена Сорокова выставила Анатолия Пономарева из своего чуть не сгоревшего дома, обвинив его в излишней навязчивости. Сейчас же и учительница, и её дети считают, что он безосновательно обвинил бывшего мужа в поджоге.

Ножовка в щитке

Алексея Сорокова по горячим следам поместили в СИЗО, а его бывшая супруга, избавившись от навязчивого кавалера, нашла в этом деле несостыковки.

«Например, в щиток был воткнут ножовку. Когда Пономарева на допросе спрашивали – он сказал, что нашёл его и воткнул. Я вообще считаю, что он это всё сделал, чтобы посадить Сорокова, чтобы тот не мешал, – уверена Елена. – Это всё – фантазия Пономарева. Он заявил: «я считаю, что Сороков должен сидеть!» И это просто его фантазии!»

Елена Сорокова говорит, что бывший полицейский использовал все связи для того, чтобы оправить соперника за решётку, а тот по наивности признался. Возможно, и поджог устроил он сам – не исключает хозяйка дома.

«Его два дня не поили, не кормили. Ему говорили: если ты признаешь вину, закроешь всё это (она просит ущерб миллион рублей), тогда тебя отпустят. И он сказал: «хорошо, я это скажу». А что поджигали – он не знал, и написали, что баню. А баня даже и не горела, — приводит доказательства Елена Сорокова.

– Мы сделали платную экспертизу. Он смотрел всё по фотографиям, и сделал вывод, что горело у нас на веранде, а никак не в бане...»

«Я её 20 лет любил!»

Елена Сорокова говорит, что до пожара и после него, пенсионер Анатолий Пономарев устраивал учительнице необоснованные сцены ревности, поэтому бывший полицейский весной получил отставку как друг семьи.

Однако сам ухажёр говорит, что его отношения с Еленой Сороковой длятся уже около 20 лет: он был для женщины утехой в часы ругани и скандалов.

«Работая в полиции, я был дежурным по райотделу, лет 20 назад, а может, ещё больше. Эта женщина (Елена Сорокова – прим. Ред.) принесла нам заявление о том, что якобы у них украли лес. Мы приняли заявление, зафиксировали, дали ей корешок, и она ушла, — рассказывает свою версию Анатолий Пономарев. — Может, поверите, может, нет: обожгло меня – и всё!»

– Влюбились что ли?

– Да. Обожгло. Я вышел на крыльцо, посмотрел ей вслед уходящей, говорю помощнику: «а откуда ты её знаешь?» Оказывается, он с её мужем ездил на рыбалку, — вспоминает Анатолий Пономарев. – Ну и всё, я для себя узрел, что она с Кругликово, а работает в школе, преподаёт русский и литературу. Мы нашли друг друга – завязался у нас телефонный разговор. Потом она обманывала своего, а я обманывал свою жену».

- То есть, у вас был тайный роман? — спрашиваю собеседника.

– Да, ну, нашли мы друг друга, понимаете?

Как описывает всё это бывший полицейский, роман был – умопомрачительный: он не мог наглядеться в глаза любимой... Это если совсем вкратце.

Анатолий Пономарев почувствовал вдохновение, когда Елена развелась с супругом и думал, что нашёл свою счастье. Но вышло всё не так.

Подтасовка фактов?

Как говорит Елена Сорокова, она всё поняла, когда вырвалась из морального плена бывшего полицейского, который играет на турнирах за сотрудников МВД в бильярд и шахматы. Друг, считает учительница, безосновательно обвинил её бывшего мужа, уголовное дело которого о поджоге и покушении на убийство сейчас рассматривает Болотнинский районный суд.

Хотя близкие Алексея Сорокова, да и супруга сейчас уже считают, что бывший муж сидит в СИЗО не за что. Большая семья нашла улики на самого бывшего полицейского и «спасителя» на пожаре.

«После пожара Пономарев попросил постирать штаны знакомую женщину. Она спросила у меня: «почему штаны в пятнах жирных? Это он, возможно, поджигая, облился бензином. Анатолий – очень аккуратный. В грязных штанах никогда ко мне не приезжал. «А тут прошла ночь, и штаны оказались грязными, — говорит Елена Сорокова. – Пономарев заставлял меня запретить ставить Сорокову машину возле дома, иначе он не будет пить таблетки от рака, постоянно устраивал сцены ревности. По сути он разрушил семью. Стал приезжать, как гость. Чернить Сорокова, что он то это, то другое сделал не так. Мы развелись. Но сохранили хорошие отношения».

Как считает Елена, в протоколе осмотра ошибки совершила и дознаватель, а следователь опросил очевидцев спустя почти год. Женщина считает, что и он оказался в сговоре с Пономаревым.

«Следователь Быстров А. А. – сын друга Пономарева. Пономарев и Быстров работали вместе в отделе полиции Болотного,

- уверена Елена Сорокова. – На эксперименте Сороков не перелазил через забор, провели его для галочки. Забор высокий. Он бы его не перелез, тем более был пьян в этот вечер. Во дворе была собака Пономарева гончая, очень громкоголосая. В материалы уголовного дела вложили допрос патологоанатома. Если бы мы угорали от дыма, мы бы мучились, корчились. Алексей Сороков очень доверчивый. Ему сказали, сделай так, он делает, сказали, скажи так- он говорит. Вот и наговорил на свою голову и на наши. Второй год дочь дежурит ночью, чтобы передать передачу отцу. А я уже здесь ношу передачи, когда привозят на суд».

Как заявляет Елена, всё, что Пономарев рассказывает о их любовной связи – это его личные фантазии, поэтому женщина настаивает о необходимости провести психиатрическую экспертизу. Алексею же Сорокову теперь грозит до 15 лет лишения свободы.