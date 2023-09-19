Житель Новосибирска нашёл фиолетовые грибы с запахом фруктов

В Новосибирске нашли фиолетовые грибы с запахом фруктов.

В усадьбах деревни Бугры, расположенной в Кировском районе Новосибирска, появились необычные гости – фиолетовые рядовки. Это съедобные грибы с фруктовым ароматом, которые стали настоящим открытием для жителей Бугров в этом году. Грибники находят редкие экземпляры грибов как в окрестностях деревни, так и на городских участках земли.

В свою очередь, новосибирец Антон Нелидов рассказал, что нашел в своем огороде за баней целую семью фиолетовых рядовок. Он поделился своим открытием в социальной сети ВКонтакте, добавив, что «красотень какая за банькой наросла. Запах необычный, сладковато-фруктовый». Также Нелидов уточнил, что несмотря на необычный цвет, эти грибы являются съедобными и очень вкусными.

Поздние рядовки, которые имеют необычный цвет и парфюмерный запах, обычно растут рядами или в «ведьминских» кругах. Любители рядовки оценивают их легкий анисовый запах, а маринованные фиолетовые инопланетянки пользуются большой популярностью. Однако перед тем, как готовить этот гриб, его необходимо отварить не менее 15 минут.

Странно, что съедобные паутинники и фиолетовые рядовки настолько похожи друг на друга, что их легко спутать. В отличие от рядовок, краснокнижный статус запрещает собирать паутинники, несмотря на их съедобность.