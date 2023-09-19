Журналисты из Новосибирска сняли фильм о сибиряках в зоне СВО

Первым зрителем стал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирской области журналисты телеканала ОТС вернулись из зоны специальной военной операции (СВО). Они сняли серию сюжетов о сибиряках в зоне спецоперации и документальный фильм. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Губернатор поделился впечатлениями о встрече с главредом телеканала ОТС Дмитрием Ивановым и телеоператором Дмитрием Злобиным, которые отправились в зону СВО. Губернатор отметил впечатляющую работу журналистов. Травников сказал, что отснятый материал показал, как на фоне боевых действий сибирские бойцы проявляют хладнокровие и оптимизм, радуясь встрече с земляками.

Андрей Травников подчеркнул, что эта работа журналистов будет интересна жителям Новосибирской области. Губернатор отметил, что с нетерпением ожидает выхода фильма в эфир.

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