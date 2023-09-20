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проиcшествия

Боец из Новосибирской области с позывным «Змей» погиб в зоне СВО

Фото: соцсети

Житель Барабинского района Константин Егоров погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили власти региона.

В прошлом году Константина призвали в рамках частичной мобилизации. В зоне спецоперации его называли «Змей». Константин погиб в возрасте 28 лет.

Константин окончил Козловскую школу в 2011 году, после поступил в Новосибирский колледж транспортных технологий. Затем прошел срочную службу. После армии устроился в компанию «АЗС-Люкс».

Дома Константина ждали мама и жена.

Ранее Сиб.фм сообщало, что мужчина собирался отправить отравленную воду бойцам СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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