Чем опасен новый штамм COVID-19 «Пирола»

Июльская вспышка заболеваемости новым штаммом ковида в Европе докатилась до России, но летальности пока не проявила. Иммунологи относятся к этой информации настороженно.

Притаившийся на пару лет внутри человеческого организма и изрядно мутировавший, коронавирус тщательно изучил иммунную систему человека, научился встраиваться в клетки тела и наносить сокрушительный и резкий удар по здоровью. Первыми заболели иммунодефицитные люди, уверяет старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков. По его словам, именно в их телах коронавирус мутировал из предыдущего штамма «Омикрон» в новый вариант «Пирола».

Новый штамм пока плохо изучен, потому и о его последствиях (заразности, летальности) говорить рано, осторожно поясняют российские иммунологи, отмечая, современные штаммы ковида сильно отличаются от материнского «уханьского».

По свежим данным Роспотребнадзора, новый вариант коронавируса «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «Омикрон» и это делает его более заразным. Специалисты надзорного ведомства отмечают, что симптомы нового заболевания сгладились, и коронавирус стал походить на ОРВИ или грипп. При затяжном характере течения недуга высокая температура держится несколько дней и не поддаётся медикаментам. Затем возникает одышка, боль в грудной клетке и спутанность сознания, а это уже прямые показания к экстренной медицинской помощи.