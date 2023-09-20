Что происходит в Нагорном Карабахе: последние данные на 20 сентября 2023

Возникновение нового локального конфликта у границ России между Азербайджаном и Арменией не обошлось без вмешательства Запада, уверены военные эксперты.

Несмотря на то, что ещё осенью прошлого 2022 года Армения официально признала за Азербайджаном территорию Карабаха, в минувший вторник, 19-го сентября текущего года азербайджанское минобороны объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера на этой территории общей площадью 86,6 тысяч квадратных километров. При этом МИД Азербайджана потребовал вывести армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха, аргументируя это единственным условием мирного решения конфликта между Республиками, сообщает издание «Известия.ру».

Сегодняшним утром МИД нашей страны отреагировал на эскалацию вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, с прошлого года считавшегося закрытой темой, когда были подписаны трёхсторонние соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном. В сложившихся условиях, когда уже фиксируются потери среди мирного населения, Россия призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие (по свежим данным, уже погибло 27 человек, а 200 получили ранения).

Российские миротворцы, экстренно введённые в Нагорный Карабах, оперативно организовали эвакуацию местного населения, а также оказывают медицинскую помощь всем пострадавшим.

По мнению военного эксперта Игоря Никулина, отношение Армении относительно статуса Нагорного Карабаха и участия российских миротворцев могло измениться под влиянием стран Запада. Он уверен, что англосаксонским странам выгодно манипулировать сложившимся конфликтом так, чтобы Россия «открыла еще один фронт».