Две студентки из Новосибирской области вышли в финал конкурса «Мисс Россия-2023»

Две студентки из Сибири, Милена Кислова и Анжелика Григорьевская, стали финалистками конкурса красоты «Мисс Россия-2023».

Всего в финале соревнования собрались 50 девушек из разных регионов страны.

Милена Кислова, 18-летняя студентка второго курса Кемеровского медицинского университета на педиатрическом факультете, представит Новосибирскую область. Она является перспективным врачом и проявляет интерес к вязанию. Кроме того, Милена заняла третье место на национальном чемпионате WorldSkills в области «эстетической косметологии», пишет «Горсайт».

Другая участница из Сибири, Анжелика Григорьевская, будет представлять Алтайский край. Возрастом 22 года, она уже закончила бакалавриат по направлению «Прикладная математика и информатика» на механико-математическом факультете НГУ и продолжает обучение на магистратуре АлтГУ по профилю «Анализ данных и разработка цифровых медиа». Анжелика также имеет опыт в танцевальном спорте и планирует стать дизайнером интерфейсов

Обе девушки уже начали активную подготовку к финалу конкурса, который состоится 8 октября. Они пройдут через множество репетиций, встреч и испытаний. На данный момент, они находятся под большой ответственностью, представляя свои родные города. Вместе с модельным агентством Global Russian Models, они работают над созданием национальных костюмов для выступления.

Кроме Милены и Анжелики, Новосибирск также будет представлять 23-летняя Юлия Колмакова.