Глава комитета солдатских матерей Головина рассказала, на что жалуются мобилизованные из Новосибирска

21 сентября 2023 года в России исполняется ровно год с момента начала мобилизации. Глава комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина рассказала, как поменялись жалобы участников СВО за это время.

О первых жалобах мобилизованных глава комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина рассказывала Сиб.фм ещё в ноябре прошлого года. Первые отправленные в зону СВО жаловались на нехватку обмундирования и отсутствие медикаментозного лечения.

В разгар лета-2023 года Ольга Головина сообщала нашему изданию, что обращения от мобилизованных в основном касаются отпусков, которых многие участники СВО так и не получили, хотя находятся на передовой больше полугода.

Накануне годовщины мобилизации, по словам главы комитета солдатских матерей Новосибирской области, этот вопрос вновь возникает очень часто: некоторые участники СВО ещё так и не побывали за год в отпуске.

«Есть такие, кто больше года уже не были в отпусках, — рассказала Сиб.фм Ольга Головина. – В одном из подразделений командирам досталось хорошо: некоторые успевают даже сходить по два раза в отпуск, а некоторые ещё так и не ходили».

Хотя по закону каждый мобилизованный должен сходить в отпуск спустя полгода. Если права участника СВО ущемляются, председатель главы комитета солдатских матерей советует звонить в военную прокуратуру.

Ещё появилось много жалоб на Новосибирский военный госпиталь (госпиталь №425): тяжелораненые не могут добиться проведения ВВК (Военно-врачебная комиссия).

«Буквально вчера звонил взрослый человек, у него глаукома на оба глаза. Человек практически ничего не видит, но его опять обратно отправляют: ни ВВК, ничего – говорят, езжайте обратно пусть вам командир выпишет направление на ВВК,

- рассказывает Ольга Головина. – Хотя это обязательства любого госпиталя, если они видят, что у человека показания, серьёзное заболевание – они обязаны выставить категорию годности на ВВК. А уже на основании этого мобилизованный в части пишет рапорт на увольнение».

Председателю комитета солдатских матерей Новосибирской области приходится принимать звонки от мобилизованных даже из зоны СВО. Некоторые бойцы, по словам Ольги Головиной, возвращаются на передовую даже с осколками. В среднем таких звонков в месяц поступает от 10 до 15.

«Все эти вопросы решаются через военную прокуратуру. После того, как инструктирую, объясняю алгоритм, куда нужно обратиться – больше жалоб на бездействие контролирующих органов не поступает. Значит, в прокуратуре проблемы всё-таки решаются», — заключила глава комитета солдатских матерей Новосибирской области.