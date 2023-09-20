Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет

Как провожали первых мобилизованных из Новосибирска в зону СВО — 20 пронзительных кадров в годовщину мобилизации.

21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. С тех пор прошел год, а суммарно за всё время из всех регионов РФ призвали около 300 тысяч граждан, находящихся в резерве.

Осенью 2022 года возле корпуса НВВКУ образовали палаточный лагерь, где временно разместили мобилизованных. Несколько дней они проходили инструктаж на базе новосибирского высшего военного командного училища. Когда все мобилизованные прибыли и разместились в лагере, к ним начали прибывать родственники и близкие, которые передавали мужьям, отцам, сыновьям и друзьям тёплую одежду, продукты и прочие нужные вещи. На встречу отводилось всего по 2 часа в день, но свидания были регулярными.

Фотокорреспондент Сиб.фм показывает, какими были встречи с мобилизованными.