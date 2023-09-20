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общество

Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как провожали первых мобилизованных из Новосибирска в зону СВО — 20 пронзительных кадров в годовщину мобилизации.

21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация. С тех пор прошел год, а суммарно за всё время из всех регионов РФ призвали около 300 тысяч граждан, находящихся в резерве.

Осенью 2022 года возле корпуса НВВКУ образовали палаточный лагерь, где временно разместили мобилизованных. Несколько дней они проходили инструктаж на базе новосибирского высшего военного командного училища. Когда все мобилизованные прибыли и разместились в лагере, к ним начали прибывать родственники и близкие, которые передавали мужьям, отцам, сыновьям и друзьям тёплую одежду, продукты и прочие нужные вещи. На встречу отводилось всего по 2 часа в день, но свидания были регулярными.

Фотокорреспондент Сиб.фм показывает, какими были встречи с мобилизованными.

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 2

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 3

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 4

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 5

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 6

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 7

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 8

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 9

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 10

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 11

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 12

Фото Год назад в Новосибирске провожали первых мобилизованных — фотоотчет 13

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Александр Борисов
журналист

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