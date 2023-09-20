Когда начнётся новая волна коронавируса в России: зафиксирован резкий рост

Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 зафиксировал рост заболеваемости среди россиян сразу на 48 процентов. В столице уже возобновил работу резервный ковид-госпиталь.

Первой под удар новой ковидной волны попала густонаселённая Москва. В Сокольниках вновь заработал резервный ковид-госпиталь, а в Доме правительства введён масочный режим. Однако власти города не связывают это с ростом заболеваемости COVID-19 в России (по свежим данным оперативного штаба в нашей стране число инфицированных составило 11 516, из них госпитализировано — 1 973 человек, 590 пациентов – в Москве).

Они уверяют, что предпринятые меры – это не более, чем стандартная практика для осеннего сезона, пояснил департамент здравоохранения столицы, а правительств РФ уверено, что такие ограничения помогут сохранить благоприятную эпидемиологическую ситуацию.

Причиной вспышки ковида на территории нашей страны эксперты считают новый мутировавший штамм под названием «Пирола», пришедший из Европы (по мнению Роспотребнадзора, он более заразен, чем все предыдущие версии вируса). Российские медики, в свою очередь, пока не бьют тревогу, называя первую вспышку ежегодной предсказуемой ситуацией. По словам иммунолога Николая Крючкова, максимальный подъём заболеваемости не только коронавирусом, но также сезонным гриппом в России традиционно ожидается к ноябрю, а самой эффективной защитой по-прежнему является вакцинация.