Когда всеобщая мобилизация? Генштаб раскрыл все планы

Российские военные эксперты, блогеры и журналисты усмотрели в текущей геополитической ситуации несколько признаков, указывающих на скорый старт новой волны мобилизации в РФ, в сеть просочились планы Генштаба.

21 сентября текущего года исполнится ровно год с момента объявления в России частичной мобилизации. К этому времени военнообязанные, выполняющие ратный долг в зоне действия СВО на Украине, отслужили по 10-15 месяцев. Потому и возникают вопросы у россиян, когда и кем заменят призванных мужчин.

Кроме того, повестки в военкомат для уточнения данных, разосланные огромному количеству военнообязанных, встревожили россиян, а несколько телеграмм-каналов сообщили, что власти Якутии и других дальневосточных регионов готовят мобилизацию сразу после сентябрьских выборов. Дополнительную тревогу рождает и до сих пор не отменённый приказ о частичной мобилизации.

Официальные власти в лице Генштаба всё ещё единодушно твердят, что армии нашей страны не нужна новая мобилизация, а для ротации военнослужащих в зоне специальной военной операции будут задействованы контрактники (по данным Минобороны, с добровольцами заключено около 300 тысяч контрактов). В это же время инсайдеры близкие к администрации Президента РФ уверяют, что в ближайший понедельник, 25-го сентября начнётся второй этап частичной мобилизации, приказ о которой так и не отменён.

Насколько можно верить этим источникам информации, мы не берёмся рассуждать, но они поделились со СМИ даже подробностями о людском составе будущей мобилизации. По их мнению, чтобы не накалять обстановку, в первую очередь призовут в зону СВО мигрантов, которые недавно стали гражданами России и военных пенсионеров.