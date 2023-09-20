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общество проиcшествия

Крики больше не слышно: мать с ребенком остались под завалами после обрушения дома в Балашихе

Фото: SHOT

После обрушения дома в Балашихе мать и 5-летний ребёнок остались под завалами.

20 сентября повторное обрушение произошло в одной из жилых многоэтажек Балашихи после взрыва газа. Под завалами остались мать и пятилетняя дочка. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

«Стена обрушилась на то же место, где были заблокированы мама с 5-летней дочкой. Их крики больше не слышно», — говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, пострадали трое спасателей. Информации о состоянии матери и ребёнка пока нет.

Напомним, что после взрыва газа в доме Балашихи 38-летнюю женщину завалило бетонными плитами. В момент взрыва она готовила завтрак, а её муж собирался на работу. В результате на супругов рухнули бетонные плиты: мужчина смог выбраться самостоятельно, а женщина скончалась на месте.

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Диана Джафарова
журналист

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