Levi's потребовал 300 тыс рублей с компании из Новосибирска за поддельные джинсы

Представители Levi's провели проверочную закупку и выявили контрафактные джинсы в магазине, принадлежавшему новосибирскому бизнесмену.

Компания Levi Strauss & Co (Levi's) подала в суд на компанию «Оазис одежды и обуви», офис которой располагается в Новосибирске, из-за поддельных джинсов. Американская компания потребовала 300 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака.

Как стало известно Сиб.фм, представитель Levi's осуществил проверочную закупку в сети магазина в Воронеже. Он выявил, что «Оазис одежды и обуви» торгует джинсами с логотипом Levi's, однако сама компания не давала разрешения на использование товарного знака. Кроме того, вся продукция имела признаки контрафактной, что подтвердили эксперты.

Поначалу компания Levi's не подавала в суд, а направила претензию с просьбой убрать контрафакт, но владелец «Оазиса» проигнорировал требования.

На суде Levi's запросил 300 тысяч рублей за нарушение товарного знака, приложив все доказательства. Арбитражный суд встал на сторону истца и взыскал с новосибирской компании всю запрошенную сумму.

Как ранее писал Сиб.фм, блогер Влад Бумага отсудил 940 тысяч рублей у бизнесменов из Новосибирска.