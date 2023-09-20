«Миллионы огней»: где и как «зажигает» ночной Новосибирск

Молодость не знает усталости. Покончив с заботами трудового дня, она высыпает из офисов и студенческих аудиторий навстречу сияющим огням вечернего города, заполняет пространства скверов и летних веранд, растворяется в полумраке баров и ночных клубов, чтобы насладиться атмосферой свободы, фантастических эмоций и романтики. И неважно, сколько лет на самом деле гостю ночных улиц. Если ты чувствуешь драйв ночного города — ты молод. В этом сюжете рассказываем о том, где и как отдыхают новосибирцы от заката до рассвета.

С наступлением летних сумерек центр Новосибирска, ещё несколько часов назад казавшийся обыденным и серым, становится похож на уголок какого-нибудь европейского города. Бесконечность огней заполняет темноту, завораживает и манит присесть за столиком уютного кафе. Ночная жизнь города — эта целая параллельная вселенная со своими ритмами и точками притяжения. Впрочем, всё по порядку.

Город, который не спал никогда

Думаете, ночную жизнь в Новосибирск принёс ветер перемен в «буржуазные» 1990-е? Как бы не так! Сотрудник музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев рассказывает, что в начале ХХ века в местных газетах часто публиковались объявления: «В театре-саду «Фантазия» ежедневные концертные отделения оркестра п/у капельмейстера Ганиша, буфетом с обедами и ужинами alacarte. До двух часов ночи. Танцы до упаду».

Потом были вечеринки 50-х с головокружительным рок-н-роллом, танцплощадки 70-х в новосибирских парках, на которых отплясывали наши бабушки.

И наконец, легендарные 1990-е — наш ответ Лас-Вегасу: безбашенные пати, где в лучах прожекторов и цветном тумане могли по полной программе отдохнуть, расслабиться, развлечься, а также «оторваться», «оттянуться», «расколбаситься» и что там ещё дорвавшиеся до ничем более не сдерживаемой свободы россияне. Первым заведением, прогремевшим на весь город, стал Madison. Это был первый клуб в городе, который мог похвастаться сервисом. Персонал там учили, что «клиент всегда прав», а обслуживать надо быстро и приветливо. Все разборки — за дверями клуба. Клуб был престижным местом. Человек, считавший себя крутым, просто не мог там не бывать. Ты не был в Madison? Братан, ну о чём с тобой говорить?

Другой легендой ночной жизни Новосибирска 90-х можно считать клуб «888». Он был рассчитан на совершенно другую публику, богемную — люди ходили туда, прежде всего, слушать музыку. «Три восьмёрки» кружил головы новосибирской интеллигенции, ещё помнившей задушевные посиделки на кухнях, но ещё не знавшей формата «лофт», своей особенной атмосферой. Клуб находился на задворках общежития тогдашнего НЭТИ, в здании бывшего бомбоубежища. Это «андеграундное» подвальное заведение привлекало самую продвинутую в те годы молодёжь. Клуб считался местом альтернативной культуры. Здесь проходили выставки и литературные вечера, давали концерты городские джаз-банды и заезжие, именитые рок-музыканты.

И ещё одно знаковое место — клуб Rock City — был самой популярной площадкой за всю историю городской ночной жизни и местного шоу-бизнеса. Появившись в начале сентября 2002 года, заведение через полгода вошло в десятку лучших российских рок-клубов по рейтингу авторитетного New Musical Express. Долгие годы в Rock City почти ежедневно проходили концерты российских и зарубежных музыкантов, гламурные конкурсы красоты и различные вечеринки. Вайб для фуди, или У каждого времени свой язык

Но вернёмся в наше время. Ночная жизнь сегодняшнего Новосибирска — это, безусловно, новые ритмы и новые форматы. Молодёжь вовсю флексит, хайпит — в общем, ищет максимального самовыражения, превращая вечерний город в маленькие островки Европы. Где? Да хоть прямо здесь, на центральной городской площади. Вот светловолосый парень под одобрительные взгляды зрителей-прохожих вдохновенно отбивает ритм на фанерной коробке, скрывающей аккумулятор для акустики, пока его друг-вокалист так же самозабвенно выводит мелодию.

Любовь к стильным пространствам со множеством точек, где можно купить абсолютно разную еду и поесть в общей зоне, захлестнула весь мир. Наш город — не исключение. Не то чтобы новосибирцы натанцевались, успокоились, остепенились, устали от взрывных тусовок и приключений — нет, места для ухода в отрыв есть в городе и сейчас. Просто нынче в моде чил — отдых с налётом расслабухи и дружеской беседы разной степени интеллектуальности под бокал сидра или лёгкого вина. А путешествия и тяга к перевоплощению породила поколение фуди — гастрономических коллекционеров, желающих погрузиться в атмосферу средиземноморских или азиатских вкусовых ощущений и воспоминаний. Поэтому ресторанные улицы и дворики, большое тусовочное пространство — то, где сегодня общаются, веселятся и просто проводят время новосибирцы. Наш огромный барный комплекс BlaBlaBar считается самым большим барным пространством в России. На территории 3 000 кв. м находится 20 разных барных концепций, два ресторана, караоке, сцена и танцпол. Каждые выходные здесь выступают приглашённые со всей страны cover-группы и диджеи. Даже зимой, когда на улице мороз, здесь можно перемещаться от стойки к стойке, чувствуя себя жителем какого-нибудь южного города, где круглый год лето.

Несколько лет назад в городе появилась ещё одна большая гастрономическая площадка с разнообразием концепций. А год назад там появилась точка, сразу же завоевавшая популярность. И сегодня Sova bar — место, в котором стоит побывать хотя бы раз. Впрочем, оказавшись там, непременно захочется испытать эти ощущения снова и снова. Речь о напитках с «шариками» — bubble tea.

Необычные коктейли появились в 1980-х годах в Тайване. Изначально «жемчужинки» тапиоки добавляли в напитки в качестве десерта. Однако их быстро вытеснили большие шарики — джус-боллы. В большие джус-боллы стали добавлять сок груши и сливы, потом и других фруктов. И все их можно попробовать в Sova bar, не только насладившись ярким вкусом, но и ощутив, как шарики джус-болл взрываются во рту, освобождая волну вкуса и аромата, и таким образом окунуться в колорит Китая и его традиции. Кстати, технология приготовления осталась неизменной, джус-боллы так же готовятся на основе чая и исключительно из свежих и качественных фруктов и ягод.

Новосибирский арбат Улица Ленина так и не стала полностью пешеходной, несмотря на многочисленные просьбы части горожан. Но неофициальный статус местного арбата приобрела давно и прочно. Ах, улица Ленина! Её атмосферу не передать словами! Выражаясь словами поэта Окуджавы, её никогда не пройти до конца. Она бесконечна — по ощущениям, по драйву, которые она дарит вечернему, да и дневному гостю. Здесь тусили и сто лет назад — в казино и ресторанах. Здесь и сейчас многолюдно в любое время суток. А по вечерам сюда стекается, кажется, весь огромный разношёрстный мегаполис. Улица сияет и переливается тысячами огней, так и манит после киносеанса в самом знаменитом городском кинотеатре посидеть на скамейке или летней веранде одной из многочисленных кафешек или баров, многие из которых работают допоздна или круглосуточно. Тем более что благодаря оборудованным в них современным сервисам в виде того же Wi-Fi от Ростелекома можно не лишать себя привычных удовольствий — запостить в соцсетях впечатления от нового блюда или провести трансляцию, поделившись с друзьями кадрами улётной вечеринки. Хочется камерности — добро пожаловать в подворотню с промышленно-лофтовым антуражем — там тоже притаился весьма атмосферный бар. На самой «вечерней» городской улице найдётся место любому настроению. Улица Ленина — это территория знакомств, деловых переговоров и дружеского общения, место романтики, музыки, территория, где встречаются взгляды и сердца. И ещё раз о маленькой Европе

Перекрёсток улиц Ленина и Советской летними вечерами привлекает брутальностью: вальяжно разгуливая вокруг своих железных коней, здесь неизменно тусит не меньше десятка байкеров. А сразу за ними, во дворе за гостиницей «Центральная», начинается тот самый уголок, дарящий ощущение заграничной нездешности. Ставший знаменитым и любимым у горожан и гостей Новосибирска ресторанный дворик в большей степени рассчитан на летний отдых, но в хорошую погоду и зимой бывает оживлённо — здесь заливают горку или каток. Весь первый этаж отеля в самом центре города превратился в галерею точек уличной еды и микробаров. Можно удовлетвориться привычными блюдами и напитками, а можно отведать устриц или погрузиться, например, в «Слепую ярость» — зависит от вкусов и настроения.

Но разве может сегодняшняя молодёжь довольствоваться чем-то одним, когда вокруг столько яркого и манящего? Это в нынешний-то век скоростей, всеобщей автомобилизации и доступной самокатизации? Электрические двухколёсные друзья уже ждут любителей модных перемещений с ветерком. Можно заехать в заведения, которые разместились по-соседству — на Вокзальной магистрали. А можно прокатиться пару кварталов по Красному проспекту.

Здесь, во дворе исторических домов купцов Сурикова и братьев Молчановых, — тоже один из уютных и популярных ресторанных двориков, где работает более десятка заведений разного формата. Особую романтику этому пространству придаёт то, что жизнь здесь протекает сразу на нескольких уровнях.

Кстати о ночных перемещениях. Недавно заметила у знакомой наклеенный на смартфон какой-то стикер. Оказалось, это платёжный стикер Банка «Левобережный». Знакомая рассказала, что эта штука сейчас очень популярна у молодёжи, которая быстро разобралась, что таким способом можно, во-первых, больше не беспокоиться по поводу наличия в кармане платёжной карты — ну, не взял и не взял сегодня. С помощью стикера можно оплачивать товары и услуги посредством смартфона — так же, как с Apple Pay или Google Pay. А во-вторых, этот чудо-стикер позволяет ещё и очень прилично экономить. Поскольку стикер Банка «Левобережный» даёт кешбэк, да не простой, а повышенный, приравненный к премиальной карте, с реально, а лучше сказать, нереально большими процентами. Просто пользуясь такси, заправляя автомобили, посещая фитнес-залы, салоны красоты, кафе, рестораны и много чего ещё, можно накопить кешбэк до 15 000 рублей в месяц. Как вы понимаете, для вечно голодного студента, да и для работающей молодёжи это очень хорошее подспорье.

Как и платёжная карта «Молодёжная» того же «Левобережного», ориентированная специально на эту одну из самых мобильных групп новосибирцев. «Молодёжная» даёт повышенный кешбэк на самые популярные у молодёжи вещи: самокаты и фастфуд. Самое то для путешествий по ночному городу и оплаты перекусов вроде шаурмы или кофе в киосках быстрого питания.

Особая прелесть ночного мегаполиса — предутренние часы, когда полусонный город на короткие мгновения словно встаёт на паузу. Это волшебное состояние между вчера и сегодня. Состояние полутонов и полушёпота. И только мелодия заблудившегося аккордеона в руках уличного музыканта доносится в эти часы в моё окно.

Ещё немного, и у входа в задремавшие было кафе и ресторанчики засуетятся автомобили со знакомыми логотипами курьерских служб — БЭСТ и СДЭК. Начинается новый день с его прозаичными делами — ночная феерия не обходится без бытовых мелочей — белоснежных салфеток, документов и прочего, упакованного в аккуратные коробки.

Гаснут уличные фонари. Сияющий вечерний город, будоражащий фантазию, дарящий вдохновение, надежду и ощущение полёта, становится воспоминанием. Чтобы снова вернуться к назначенному часу.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

— ПАО «Ростелеком»

— АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

— Банк Левобережный ПАО

— АО «НЗПП Восток»

— ООО «ГРУППА МЕТА»

— Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

— ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

— Компания ITConstruct

— SOVA BAR