Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по востребованности сотрудников в автомобильной отрасли

В Новосибирске обсудили главные тренды автомобильной отрасли в рамках круглого стола Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). На встрече представили новые проекты ассоциации, тенденции в финансовых и юридических аспектах, а также подняли кадровый вопрос в автомобильной сфере. Так, по данным Авито Работы, по всей России число вакансий в автомобильном бизнесе выросло на 55%, а в Новосибирской области — на 48%.

Новосибирская область входит число регионов-лидеров по востребованности сотрудников для автомобильного бизнеса в 2023 году. Среди городов-миллионников топ-5 по росту числа вакансий на отраслевом рынке труда составляют Москва, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск. Чаще всего в сравнении с предыдущим годом работодатели региона стали искать автоэлектриков (+71%), автослесарей (+ 60%) и автомехаников (+ 58%).

«Как и в других отраслях, в автобизнесе наблюдается нехватка кадров и дисбаланс спроса со стороны работодателей и предложения со стороны соискателей. Год к году число вакансий в отрасли увеличилось на 55%, а интерес кандидатов к трудоустройству снизился на 9%. В условиях повышенной конкуренции за персонал мы рекомендуем работодателям оперативно реагировать на отклики, предлагать зарплату не ниже, чем у конкурентов, и указывать в вакансии, чем компания отличается от других: хорошим соцпакетом, лояльным руководством, отсутствием бюрократии и так далее», — подчеркнула Анна Осьмак, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авито Работы.

«Дилерский бизнес крайне нуждается в квалифицированных автомеханиках. Дефицитными остаются специалисты малярно-кузовного производства — это автомаляры, автожестянщики», — добавляет Сергей Кожухов, руководитель академии «Российские автомобильные дилеры».

Для поддержки и укрепления кадрового потенциала дилерского бизнеса Академия РОАД внедряет различные проекты: программу взаимодействия с отраслевыми вузами и колледжами «Единая база практики РОАД»; «Библиотеку РОАД», где можно ознакомиться с лучшими практиками передовых рынков; дискуссионные клубы по развитию продуктивных технологий маркетинга, бизнеса автомобилей с пробегом, послепродажного обслуживания и т.д.

Также участникам встречи был презентован совместный проект Авито Работы и Академии РОАД «Система унифицированных должностей авторитейла». Он направлен на формирование понятного рынка труда, оптимизации затрат дилеров на персонал, ускорение поиска и подбора сотрудников, внедрение отраслевой системы базовой подготовки контактного и производственного персонала.