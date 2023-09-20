Опубликован топ-5 лидеров продаж на рынке недвижимости Новосибирска

По данным агрегатора ДОМ.РФ, за 8 месяцев года в Новосибирской области по ДДУ было продано 14 тысяч квартир и апартаментов.

На первую пятерку лидеров приходится 34,67% всех проданных жилых помещений. Лидер КПД Газстрой занимает 11% рынка. Следом идут ГК Расцветай, компания Брусника, ГК Союз и ГК СМСС.

На второе место перемещается компания Брусника, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. ТОП-10 дополняют компании МЕТА, Вира-Строй, Береговое, Скандия и Энергомонтаж, отметил он.

Только 28 застройщиков превысили показатель 200 продаж за 8 месяцев, на них приходится 81% всех продаж по ДДУ.

По эффективности работы прямых и наемных отделов продаж застройщиков Новосибирска в ТОП -10 вошли:

1.Группа Астон, Стройтрест 43,

2.ГК Береговое,

3.ГК Союз,

4.ГК КПД Газстрой,

5.ГК ХИММЕТАЛЛ, внешний отдел продаж компания «Бусы»,

6.ГК КАМЕЯ,

7.ДОМ СОЛНЦА,

8.ГК ОЛМА,

9.ГК Первый Строительный Фонд,

10.ГК МЕТА.

Четыре компании из ТОП-5 эффективных отделов продаж строят квартиры улучшенного эконом-класса с элементами комфорт-класса, заключил аналитик.

Напомним, Новосибирская область на 45% опережает максимальный график ввода жилья.