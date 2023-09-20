Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона — голосование продолжается

Жители Новосибирской области могут отдать свой голос за достижения региона и сделать их известными всей России благодаря проекту «Достижения.рф». Свои голоса уже отдали порядка 11500 новосибирцев.

На сайте «Достижения.рф» жители региона вместе со всей Россией смогут отдать голоса за наиболее известные достижения: Новосибирская область славится не только замечательными людьми, но и реализацией за последние 20 лет крупных инфраструктурных проектов, формирующих лицо региона. Достижениями могут гордиться все жители области — сделать так, чтобы о них узнала вся страна, можно отдав свой голос за лучшие из них. Цель проекта — рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Среди предложенных на сайте для голосования достижений России – 10 проектов из Новосибирской области. Это самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский драматический театр, парк «Россия — моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, универсальный цифровой помощник жителей Новосибирской области — робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

Проект «Достижения.рф» реализуется в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве на территории ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.