Слухи о тяжелом недуге главы Чечни бродят по сети уже несколько лет, то обостряясь, то затихая. Новая волна интереса спровоцирована эксклюзивной новостью западных СМИ о срочной госпитализации Кадырова в одну из московских клиник. Портал «Сиб.фм» публикует свежую информацию о местонахождении знаковой персоны политической жизни нашей страны и всего мира, учитывая текущие геополитические условия.

В истекшие пару суток сеть наводнили сообщения от западных СМИ о плохом физическом состоянии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, якобы связанном с проблемами с почками. По данным некоторых контр-российских источников, он даже госпитализирован в одну из престижных клиник Москвы.

К слову вспомнить, подобные разговоры о почечной недостаточности и регулярном гемодиализе Кадырова, идут на протяжении нескольких лет. Даже пророссийские СМИ замечают, как вес тела главы Чечни то повышается, то понижается, что даёт почву для подозрений в плохом самочувствии человека.

Сам же фигурант этих пугающих новостей лишь отшучивается. Так, в одном из видео, комментируя различные сплетни о своём здоровье, он заявляет: «Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить».

За этим видео по просьбе журналистов «Би-би-си» внимательно наблюдал анестезиолог из Израиля Михаил Фремдерман, до 2014 года работавший в России. Он заметил, что вся правая кисть Кадырова исколота и на ней виднеется большая подкожная гематома: «Это означает, что ему регулярно ставят капельницы. Обычно их ставят в кисть, когда другие места тоже исколоты. Это именно следы от капельницы, а не уколов (например, наркотиков) — от коротких уколов вены так не выглядят. По крайней мере, можно сделать вывод, что Кадыров находится на очень серьезной длительной внутривенной терапии. Это не диагноз, но свидетельство того, что Кадыров может быть крайне нездоров», отметил он.

По официальным данным только в текущем 2023 году Рамзан Кадыров трижды уходил в отпуск: в январе, в апреле (во время Рамадана) и в июле, а в минувшее воскресенье, 17-го сентября в сети появилось видео, на котором глава Чеченской Республики гуляет в парке. В тексте под видео написано: «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит». В самом ролике Рамзан Ахматович рассказывает о пройденных им нескольких километрах и рассуждает на тему пользы спорта и прослушивания Корана.

Отметим, что 5 октября 2023 года чеченскому лидеру исполнится 47 лет.