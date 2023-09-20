Ремонт теплосетей завершат к началу отопительного сезона

В этом году в Новосибирске планируется провести ремонт более 50 километров теплосетей. Основная часть работ будет завершена к началу отопительного сезона, однако на трех участках работы продолжатся и в октябре. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что тепло будет подаваться во все дома без задержек.

Мэр Новосибирска отметил, что с 21 сентября начинается отопительный сезон в городе. В планах сначала поэтапное подключение социальных объектов, затем жилых домов, далее — промышленных зон. При наличии технических возможностей будут рассматриваться и отдельные заявки на подключение. В данном процессе много внимания уделяют выездным совещаниям, где контролируется ход ремонтных работ на теплосетях.

«Объем работ — большой, более 50 километров по разным программам в этом году ремонтируют ООО «СГК» и МУП «Энергия». Основные объекты к отопительному сезону будут сданы, на трех объектах работы продолжатся и в октябре — на улицах Комбинатской, Связистов и Выборной. Подключение домов при этом не пострадает, отопление будет подаваться по временной схеме. Ремонт участка теплосети на ул. Коммунистической практически завершен», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

На данный момент завершен первый этап, где уложено временное дорожное покрытие. На втором и третьем участках были демонтированы железобетонные перекрытия и трубы, смонтирован трубопровод, и в настоящее время завершается монтаж железобетонного канала.

Всего к теплосети подключено 290 объектов, включая 180 многоквартирных домов, девять детских и четыре лечебных учреждения, два вуза и 95 общественных зданий.

Директор ООО «СГК» Игорь Лузанов отметил, что от надежности этого участка зависит комфорт почти 46 тысяч человек. «Работы проводились сначала по четной стороне Красного проспекта, затем ремонтировали сам проспект, который удалось быстро и оперативно вскрыть за выходные дни, а теплосеть на нечетной стороне удалось отремонтировать, не вскрывая асфальт. На 22 сентября запланирован переход на постоянную схему теплоснабжения и до 15 октября — завершение благоустройства территории».